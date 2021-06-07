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07.06.2021 13:27
Рубрика: Общество

В Бурятии усилены ограничительные меры из-за коронавируса

Текст: Татьяна Воробьева

Бурятия ужесточает ограничительные меры. Это связано с заболеваемостью коронавирусной инфекций: республика, по информации местных властей, занимает сейчас третье место по темпам прироста после Московской и Ленинградской областей.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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"Если сравнить с данными на с 31 мая, тогда на лечении находилось в два раза меньше пациентов. В настоящий момент развернуто 1211 коек. Занятость коечного фонда высокая, на утро составила 91 процента", - сообщила министр здравоохранения региона Евгения Лудупова.

Оперштаб принял решение в связи с этим ограничить, в частности, время работы кафе и ресторанов до 23:00 (разрешено не более четырех посетителей за одним столиком без учета детей).

Отменены или перенесены все республиканские массовые мероприятия в июне. Без зрителей пройдут всероссийские спортивные соревнования. Предприятиям настоятельно рекомендовано по возможности как можно больший процент сотрудников перевести на удаленку.

Администрации Улан-Удэ поручено усилить работу общественного транспорта, чтобы люди перемещались небольшими группами. Средние специальные учебные заведения и ВУЗы переходят на дистанционный формат. Органы госвласти, различные службы и ведомства временно не принимают граждан.

По данным республиканского управления Роспотребнадзора на 7 июня в регионе -112 новых случая COVID-19 (всего с начала пандемии - 39 265). Причем 54 процента заболевших приходится на Улан-Удэ. За сутки от COVID-19 умерли 15 человек (за всю пандемию - 91).

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