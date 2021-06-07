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07.06.2021 20:47
Рубрика: Происшествия

В окружении огня

В Якутии пожары угрожают селам, в том числе и тем, где школьники сдают экзамены
Текст: Владимир Таюрский (Якутск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 124(8475)
Вчера 454 выпускника школ в Вилюйской группе районов Якутии сдавали ЕГЭ по математике в окружении лесных пожаров, нарушивших энергоснабжение и линии связи. Для проведения экзаменов школы были обеспечены светом и связью по временной схеме.

Огнем повреждены десятки опор ЛЭП. К некоторым местам, где требуются восстановительные работы, энергетики пока не могут подобраться, поэтому в селах запустили генераторы. Кроме того, из-за пожара оплавились четыре километра подземного волоконно-оптического кабеля, обеспечивающего связью Вилюйскую группу районов. Аварийно-восстановительная бригада, попытавшаяся пробиться к этому участку, вынуждена была отступить: там бушует огонь.

В Якутию для тушения лесных пожаров прибыли 180 десантников

В Якутии идет тушение 22 лесных пожаров, в том числе девяти в опасной близости от сел. Наиболее тяжелая обстановка сложилась в районах, расположенных вдоль реки Вилюй. В Сунтарском районе огонь удалось остановить менее чем в километре от села Тюбяй. В Нюрбинском и Верхневилюйском районах лес сейчас горит в десятикилометровой зоне от пяти населенных пунктов. Пожары порой переходят в верховые и распространяются с огромной скоростью. Этому способствует ветер, достигающий 15-20 метров в секунду. В республиканском оперативном штабе сообщили, что сохраняется вероятность перехода огня от природных пожаров на населенные пункты, расположенные вблизи лесных массивов.

В тушении возгораний задействованы свыше 1,6 тысячи человек, включая профессиональных пожарных и местных жителей. Используется более 200 единиц техники, в том числе специализированный самолет Бе-200. Вчера на подмогу якутянам прибыли 180 парашютистов-десантников из Владивостока и Хабаровска. Каждые сутки удается локализовать либо потушить три-четыре очага. Но тут же возникают новые. Как правило, причиной возгораний в эти июньские дни становится неосторожное обращение с огнем.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Лесные пожары

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