В Якутию для тушения лесных пожаров прибыли 180 десантников

В Якутию для тушения лесных пожаров в понедельник прибыли 180 десантников-парашютистов из Хабаровска и Владивостока.

По информации оперативного штаба, самолет с 60-ю десантниками из Хабаровска приземлился в Якутске, а 120 огнеборцев из Владивостока прибыли в город Мирный. Они будут задействованы в борьбе с пожарами в Вилюйской группе районов, где складывается наиболее неблагоприятная ситуация.

Как сообщается на официальном информационном портале Якутии, сейчас в регионе ведется работа по тушению 22 пожаров общей площадью свыше 3,3 тысячи гектаров на территории 11 районов. Как минимум в трех случаях пожары перешли в верховые, что создает угрозу населенным пунктам. В тушении задействованы более 1,6 тысячи человек и 203 единицы техники, в том числе специализированный самолет Бе-200.

В республике введен особый противопожарный режим, а в трех районах действует режим ЧС.