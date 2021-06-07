Летчиков и специалистов тыловых подразделений Восточного военного округа привлекли к тушению природных пожаров в Забайкалье. Одна из таких групп сейчас борется с огнем в 20 километрах юго-западнее Читы.

"Природный пожар (пал травы) полыхает на площади около 8 гектаров в районе села Молоковка. По заявке местного управления лесным хозяйством для ликвидации его очага послали 15 военнослужащих и вертолет Ми-8 с водосливным устройством", - сообщили в пресс-службе ВВО.

Там добавили, что помощь коллегам также оказывают пожарные расчеты из военного санатория "Молоковский", поселков Песчанка и Атамановка. Всего в ликвидации природного возгорания под Читой задействовали более 80 человек и 24 единицы специальной техники.

Большая надежда - на армейских вертолетчиков. Опыт такой работы у них достаточно богатый, ведь практически каждый год экипажам военных Ми-8 и Ми-26 приходится летать на тушение лесных пожаров. Для решения подобных задач в авиачастях подготовили специалистов и необходимое оборудование.

К примеру, на внешнюю подвеску винтокрылых Ми-8 и тяжелых Ми-26 перед отправкой на опасное задание ставят водосливные устройства ВСУ-5А и ВСУ-15 емкостью 5 и 15 кубометров соответственно.

Заполняют эти емкости так. Вертолет проходит над водоемом и окунает подвешенную к машине емкость на 1-3 метра в воду. Для заправки годятся как реки с озерами, так и искусственные водоемы.

Время заполнения сливного устройства, как правило, не превышает 20 секунд. Зато набранной воды хватает на пролив достаточно большого участка пожара. При этом вертолет сбрасывает на пламя до 900 литров жидкости в секунду.