Жителя Хабаровска осудили за содействие террористам

К шести годам лишения свободы приговорили в Хабаровске 30-летнего уроженца Республики Таджикистан, финансировавшего деятельность запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство".

Как сообщает ТАСС со ссылкой на информацию пресс-службы УФСБ России по Хабаровскому краю, в 2017 году мужчина был выдворен за пределы России за причастность к террористической деятельности, но в конце 2019 года под видом гастарбайтера он прибыл в Хабаровск. Иностранец придерживался взглядов радикальных течений ислама и продолжал поддерживать участников террористических организаций, перечисляя им деньги.

Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима.