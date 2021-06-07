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07.06.2021 11:46
Рубрика: Происшествия

МЧС показало видео пермского пожара, в котором погибли четыре человека

Текст: Тимофей Борисов

В пресс-службе МЧС России распространили видео с тушения страшного пожара, который унес жизни четырех человек, трое из которых - дети.

Фото: Управление МЧС по Иркутской области
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По данным МЧС России, первый сигнал о возгорании поступил сегодня ночью в 01:33 по московскому времени. Горел жилой доме в поселке Юго-Камский Пермского муниципального района.

"На момент прибытия первого пожарного подразделения горел деревянный двухэтажный тамбур к кирпичному дому на площади 80 квадратных метров, существовала угроза распространения на соседние дома. До приезда пожарных подразделений самостоятельно вышли пять жильцов. Пожарными спасены три человека. Благодаря действиям пожарных соседние дома не пострадали. В ходе тушения, к сожалению, обнаружены погибшие. На месте работает психолог Главного управления МЧС России по Пермскому краю" - сообщили в пресс-службе.

Сейчас, по сообщению спасателей, специалисты краевой исследовательской пожарной лаборатории совместно с представителями Следственного комитета по Пермскому краю проводят проверку, чтобы установить причину пожара.

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