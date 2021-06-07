При пожаре в Прикамье погибли мужчина и трое детей

Пермские следователи возбудили дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам по факту гибели четырех человек на пожаре. Об этом сообщили в краевом СК РФ.

Трагедия произошла в ночь на 7 июня в поселке Юго-Камский Пермского района. Пожар начался в двухэтажном многоквартирном доме.

После того, как пожарные сбили пламя, они обнаружили тела четверых погибших. Это мужчина 68 лет и трое детей: девочка 2014 года рождения и два мальчика 2009 и 2014 годов рождения.

Сейчас следователи и эксперты выясняют причины возгорания и гибели людей. Проводятся необходимые мероприятия, ведется расследование.