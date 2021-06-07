Топ-менеджер "Удмуртнефти" погиб в ДТП под Ижевском

Бывший депутат Госсовета Удмуртии, заместитель генерального директора ОАО "Удмуртнефть" по региональной политике Александр Зеленин погиб в ДТП под Ижевском. Трагедия произошла 6 июня, сообщается на сайте республиканского парламента.

- По предварительным данным, Александру Зеленину стало плохо за рулем, он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком, - говорится в соболезновании председателя Госсовета Удмуртии родным и близким погибшего.

По данным регионального управления ГИБДД, смертельное ДТП произошло накануне на трассе под Ижевском. Внедорожник под управлением Зеленина выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Volvo. При этом пострадали шестилетний пассажир Toyota Land Cruiser и водитель Volvo.