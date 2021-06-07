Установлена личность туристки, упавшей в горную реку в Абхазии

Туристкой, упавшей в Абхазии с моста в реку Гега, оказалась жительницей Татарстана 1997 года рождения. Об этом сообщили в МЧС РА. Напомним, инцидент произошел вечером 6 июня.

По словам очевидцев, девушка упала из-за того, что у моста отсутствовали оградительные перила. В течение светового дня спасатели тщательно обследовали русла рек Гега и Бзыбь, а также их притоков, но найти туристку не удалось.

Из-за сильных дождей в высокогорье уровень рек в Бзыбском ущелье довольно высокий, а течение бурное. Поиски продолжаются.