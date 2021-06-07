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07.06.2021 19:35

В Чувашии запустили онлайн-сервисы по выплатам на детей

Текст: Сергей Кирсанов
Жители Чувашии смогут задать вопросы по выплатам на детей от трех до семи лет через специальный чат-бот, запущенный в мессенджере Telegram.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Как сообщили в Министерстве цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии, чат-бот сможет ответить на самые актуальные вопросы: "Кому положены выплаты?", "Какие доходы учитываются при назначении", "Куда обращаться за оформлением?". Кроме того, с его помощью можно задать вопросы и по нестандартным ситуациям.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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Электронный помощник был разработан местными программистами, а проект реализован совместно с Министерством труда и социальной защиты и Центром управления регионом республики.

К слову, по данным Центра управления регионом на 7 июня, заявление на выплату детям в возрасте от трех до семи лет подали 28 тысяч семей в Чувашии. Больше половины уже рассмотрены органами социальной защиты, а по семи тысячам обращений принято положительное решение. Одним из самых популярных по процедуре оформления документов является вопрос от одиноких матерей.

Между тем, в республике также заработала интерактивная поддержка по вопросу кэшбэка за детский отдых. Получить всю информацию о возврате части средств за путевки жители Чувашии смогут по телефону 122. Звонки принимаются круглосуточно с мобильных телефонов. Кроме того, начала работу "горячая линия" по вопросам детского туристического кэшбэка по телефону: (8352) 75-52-04, +7-919-972-42-04.

По оценке минэкономразвития Чувашии, суммарная величина компенсаций за детский отдых родителям в республике достигнет 55 миллионов рублей.

В регионах Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чувашия – территория комфорта

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