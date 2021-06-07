В Казани выписали еще одного пострадавшего при стрельбе школьника

Из Детской республиканской клинической больницы в Казани выписан еще один ребенок, пострадавший при стрельбе в гимназии №175.

Под данным пресс-службы Министерства здравоохранения РТ, на стационарном лечении остаются еще двое детей. Их состояние оценивается как стабильное.

В ведомстве также добавили, что в федеральных медучреждениях Москвы остаются четыре ребенка и трое взрослых.

Напомним, 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу, ворвавшись в здание гимназии №175. Жертвами трагедии стали семь учеников и двое педагогов. В больницы были доставлены 24 человека: 21 ребенок и трое взрослых.

После ЧП в Следственном комитете РФ было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Галявиев арестован на два месяца.