В Кирове с крыши дома спасатели сняли парашютиста

Неудачно приземлившегося парашютиста с крыши частного дома в Макарье пришлось снимать спасателям. Об этом сообщает администрация Кирова.

Информация об инциденте с парашютистом поступила в Единую дежурную диспетчерскую службу днем 5 июня. По прибытии спасателей выяснилось, что мужчина не мог самостоятельно спуститься с крыши частного дома, поскольку получил травму ноги. Ему оказали первую помощь прямо на крыше, а затем буквально на руках перенесли в машину "скорой".

Как выяснилось, парашютистов во время прыжка сбил с курса сильный порыв ветра. Один из них приземлился на крышу дома, остальные завершили полет благополучно.