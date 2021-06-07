В Оренбурге суд вынес приговор серийному педофилу

В Оренбурге суд вынес приговор 50-летнему мужчине, признанному виновным в совершении многочисленных половых преступлений в отношении детей. Жертвами педофила стали четыре ребенка. Ему назначено 14 лет колонии.

Как сообщил в понедельник Следственный комитет по региону, подсудимый признан виновным в совершении развратных действий и насильственных действий сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста, а также в незаконном лишении свободы.

Преступления совершались в квартире обвиняемого с июня по август 2019 года. Мужчина систематически подвергал насилию четверых малолетних детей. А в один из дней принудительно удерживал их у себя дома.

Отбывать срок осужденный будет в колонии строгого режима.