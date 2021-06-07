В Татарстане подросток на угнанном авто устроил ДТП с тремя погибшими

Следственные органы Татарстана возбудили уголовное дело по факту ДТП с тремя погибшими.

Авария произошла накануне на пятом километре автотрассы Казань-Ульяновск. По данным пресс-службы МВД по РТ, подросток, не имевший водительских прав, сел за руль иномарки, из-за превышения скорости не справился с управлением и наехал на дорожное ограждение. После этого автомобиль несколько раз ударился об "отбойники" и опрокинулся в кювет.

В результате управлявший машиной подросток и две пассажирки 2002 года рождения скончались на месте. Находившиеся в салоне двое молодых людей 2001 и 2002 годов рождения доставлены в больницу с различными травмами.

По данным республиканского управления СК РФ, предполагаемый виновник ДТП взял автомобиль без разрешения у своего приятеля - компания отдыхала на даче и употребляла спиртные напитки. В связи с этим вместе с уголовным делом о нарушении ПДД начато расследование по статье о неправомерном завладении автомобилем.

- В настоящее время проводятся следственные действия, назначены необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается, - добавили в СУ СК по РТ.