В Татарстане похоронные компании заподозрили в сговоре

Три ритуальные организации в Набережных Челнах подозреваются в монопольном сговоре.

В отношении компаний - муниципального предприятия (МУП) и двух частных фирм - в республиканском управлении УФАС возбуждено дело о защите конкуренции.

По данным ведомства, юридические лица заключили соглашения, которые препятствовали в доступе на рынок ритуальных услуг другим коммерческим организациям.

Как отмечает ТАСС, ранее УФАС Татарстана уже выносило предупреждение исполкому Набережных Челнов и муниципальному предприятию. Тогда специалисты антимонопольной службы обнаружили, что городские власти наделили компанию исключительными правами на проведение похорон погибших от коронавируса, включая копку могил. Стоимость данной услуги в МУП составляет 12 тысяч рублей, а частные предприниматели готовы оказать ее за 3-4 тысячи рублей.