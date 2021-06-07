В Удмуртии мужчина ударил топором полицейского

В Балезинском районе Удмуртии 50-летний мужчина напал с топором на полицейского. Об этом сообщает пресс-служба СК России по республике.

Днем 6 июня этого года полицейские приехали в квартиру, в которой подозреваемый жил со своей матерью. Ранее к ним обратились сотрудники скорой медицинской помощи, которые приезжали к пожилой женщине. Ей требовалась госпитализация, но сын попросил медиков покинуть квартиру, сказав, что сам окажет матери медпомощь.

Полицейские подошли к квартире и попытались поговорить с мужчиной, однако тот вел себя агрессивно и сначала бросил в них бутылку с водой, а затем ударил одного полицейского топором по руке. После того, как его действие пресекли, мужчину задержали.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по части 2 статьи 318 УК России "Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей".

Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего, следователи готовят материалы для обращения в суд для избрания меры пресечения. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.