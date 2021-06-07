В Ульяновской области свадьба закончилась массовой дракой

Два человека пострадали в потасовке, произошедшей в селе Лебяжье Мелекесского района Ульяновской области.

Массовая драка началась еще в райцентре - городе Димитровграде - где в кафе "Ной" отмечалась свадьба, сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе регионального УМВД.

Сигнал о ЧП поступил в полицию накануне около 20.00. В результате потасовки в больницу обращались два человека. Правоохранители устанавливают имена конкретных участников.

Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.