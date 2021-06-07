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07.06.2021 20:40
Рубрика: Общество

Родной угол

Глава СКР велел организовать личный прием для сирот Алтая и Омской области
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 124(8475)
Неожиданное поручение сделал Александр Бастрыкин. Он велел организовать личный прием граждан из Омской области и Алтайского края, обратившихся с просьбой о помощи в решении жилищного вопроса.

Чем вызвано такое распоряжение, корреспонденту "РГ" объяснила официальный представитель СК Светлана Петренко.

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- В приемную председателя СК "ВКонтакте" поступают многочисленные обращения от сирот из Омской области и Алтайского края с жалобами на нерешенные жилищные проблемы, порой откровенное равнодушие и бездействие органов власти. Они вынуждены годами в буквальном смысле вымаливать у властей то, что им полагается по закону Российской Федерации. И в некоторых случаях есть уже решения суда в их пользу, которые просто не исполняются,- подчеркнула Петренко.

Александр Бастрыкин не впервые говорит о важности соблюдения прав сирот, подчеркивая, что кров для сироты - один из вопросов государственной политики.

В 12 регионах страны жилье предоставляется сиротам исключительно по решениям судов

На 1 января прошлого года (более свежих данных нет) в России около 268 тысяч сирот стояли на учете как нуждающиеся в жилье. Эта очередь с 2015 года ежегодно увеличивалась в среднем на 13 тысяч человек. Примерно 45 процентов прироста - это молодые люди старше 23 лет. Реально родной кров получили лишь 12,5 тысячи человек. А это всего 38 процентов. Но для Омской области и Алтайского края такие показатели - недостижимая роскошь. Там ситуация еще хуже. Здесь обеспечение выпускников интернатов - не больше пяти процентов.

Глава СК постоянно подчеркивает, что основная доля вины за сложившуюся ситуацию лежит на регионах. Субъектам Российской Федерации для софинансирования их расходных обязательств по предоставлению сиротам благоустроенного жилья в прошлом году было выделено в качестве субсидий из федерального бюджета около 10 миллиардов рублей. А освоили из них меньше 44 процентов.

Но большинство субъектов одной из основных причин невыполнения региональными органами обязательств по обеспечению сирот жильем по-прежнему называют недостаточное финансирование.

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В итоге по всей стране растет число сирот, состоящих на учете на получение жилья. Только за последние пять лет эта очередь выросла почти на 50 тысяч человек. Большинство очередников - старше 18 лет. Из-за долгого ожидания сироты вынуждены обивать пороги судов. Показательный момент - в 12 регионах жилье предоставляется сиротам исключительно на основании судебных решений. Но и победа в суде - не гарантия крыши над головой. Статистика неумолима - количество неисполненных судебных решений увеличивается.

А эта ситуация тянет за собой другие. Из-за отсутствия регистрации сироты не могут встать на учет как безработные и не получают положенных по закону соцгарантий. Выпускники интернатов, придя во взрослую жизнь без угла, вынуждены годами оплачивать аренду за кров.

Недавно Александр Бастрыкин поручил своим подчиненным создать специальную рабочую группу с привлечением сотрудников центрального аппарата, в том числе аналитиков, для решения проблем с предоставлением жилья сиротам. А параллельно распорядился продолжить работу СК совместно с органами ФСБ и МВД, прокуратурой для выявления мошенничества, злоупотреблений и халатности в этом вопросе.

В регионах Общество Соцсфера Соцзащита Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область СФО Алтайский край

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