На стадионе в Хакасии на женщину упала металлическая конструкция

Уголовное дело возбуждено по факту травмирования жительницы города Саяногорска. На 40-летнюю женщину упала металлическая конструкция.

Речь идет об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает сегодня главк Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

По версии правоохранителей, 5 июня во время юношеского футбольного турнира на стадионе "Саяногорск" порыв ветра опрокинул на болельщицу конструкцию из металла. Это произошло рядом с футбольным полем.

Пострадавшую госпитализировали с травмами. Сейчас она получает медицинскую помощь.