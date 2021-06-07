В Приангарье три человека погибли при пожаре из-за замыкания холодильника

В городе Тайшете при пожаре в частном доме погибли три человека - мужчина и двое детей.

Возгорание началось 6 июня на веранде одноэтажного деревянного дома по улице Орджоникидзе. Пламя отрезало людям путь к спасению. Пожарные получили сообщение о происшествии около 4 часов. Когда на место ЧП прибыли три пожарных расчета, дом и баня были охвачены огнем.

Во время тушения пожара и разбора обрушившихся конструкций были обнаружены тела погибших: мужчины и двух его детей - мальчика 2019 года рождения и девочки четырьмя годами старше.

Дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории МЧС России после ряда экспертиз установили причину пожара. По мнению федеральных экспертов, трагедия произошла из-за "короткого замыкания включенного в электросеть холодильника", сообщили сегодня в главке МЧС по Иркутской области.

Около 5 часов огонь был потушен. Продолжается проверка обстоятельств ЧП.