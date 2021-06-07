Спецназ России и Узбекистана проводит учение в горах

В Красноярском крае в Саянских горах проходит первое совместное учение подразделений специального назначения Центрального военного округа и их коллег из Узбекистана.

В пресс-службе ЦВО рассказали о достаточно обширной программе совместных тактических тренировок. Так, на одном из этапов учения разведывательные группы двух стран, используя специальное снаряжение, преодолеют сложный горно-лесистый маршрут.

Военнослужащим также предстоит вести поисково-разведывательные действия и ликвидировать базовый лагерь условного незаконного формирования. Еще спецназовцы потренируются в захвате пленного, оказании первой медицинской помощи и эвакуации раненых. Кроме того, военным России и Узбекистана придется выживать в дикой природе и добывать провиант в тылу условного противника.

К таким испытаниям спецназовцам не привыкать. Специфика их службы такова, что солдатам и офицерам приходится неделями действовать в отрыве от главных сил, обустраиваться в лесу, пустыне, горах. Зачастую питаться тем, что удается добыть в местах временных стоянок. Этому их специально учат в ходе изнурительных тренировок.

Особое внимание на учении в Саянах уделят освоению технических средств разведки, в том числе лазерных приборов различных модификаций.

Ранее командующий ЦВО генерал-полковник Александр Лапин сообщил, что в летний период обучения организуют девять совместных международных учений. Они пройдут на территории России, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Главным среди них станет антитеррористическое учение "Мирная миссия-2021".