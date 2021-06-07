В Иркутской области уровень воды в реках приближается к критическому. В Тулуне, который катастрофически пострадал от наводнения в 2019 году, река Ия вновь поднимается - на сегодняшний день ее уровень достиг 664 сантиметров при критической отметке в 730. А в Нижнеудинске, который также затопило два года назад, река Уда уже превысила максимальную отметку в 320 сантиметров. По данным мэра Нижнеудинска Александра Путова, вода поднялась на 328 сантиметров.

Между тем если в Тулуне практически все гидротехнические сооружения построены, то в Нижнеудинске дамбу должны были сдать к концу 2021 года. Сейчас она готова лишь частично, в ней остаются технологические разрывы. Это делает город уязвимым перед возможным сильным паводком.

- Но уже сейчас дамба выполнила свою функцию. Осталось несколько технологических разрывов. По каждому участку были назначены ответственные. Выделены силы и средства. Заранее определили, откуда подвозить песчано-гравийную смесь. Специалисты и техника там работали всю ночь. Воду в город не пустили. Больших проблем удалось избежать благодаря слаженной работе команды губернатора. В целом мы были готовы. Сейчас надо продолжать работы, возможно, это не последняя волна, - отметил заместитель министра строительства и жилищно- коммунального хозяйства РФ Дмитрий Волков.

В пресс-службе правительства Иркутской области напомнили, что защитную дамбу в Нижнеудинске начали строить в августе 2020 года. Изначально работы предполагали выполнить к 31 мая 2023 года. Однако губернатор Приангарья Игорь Кобзев поручил ускорить темпы строительства и сдать объект до конца 2021 года.

Между тем метеорологи прогнозируют дальнейший подъем рек в ближайшие дни - вплоть до выхода из берегов и подтопления низинных участков. Однако повторения небывалого паводка, как в 2019 году, не будет.