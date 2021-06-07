В Иркутской области уровень воды в реках приближается к критическому

Новости

Жительница Мурманска потеряла 221 тысячу рублей, бронируя жилье в Сочи 17:16
УЕФА не будет менять сетку Евро, если Украине выпадет играть в Петербурге 17:15
Названы регионы-лидеры по комплексному развитию территорий 17:13
Руководитель Народного собрания Дагестана заявил об уходе с должности 17:13
Путин подписал распоряжение о проведении форума "Россия - спортивная держава" 17:03
Кабмин прорабатывает вопрос по вакцинации иностранцев от COVID-19 16:38
Госдума призывает осудить проект об исключении русских из коренных народов Украины 16:35
Производители электронных автокомпонентов получат льготные кредиты 16:30
Apple назвала процент вредоносных приложений в App Store 16:25
Правительство рассматривает вариант упрощенного въезда мигрантов 16:12
Глава ФТС рассказал о создании Центра оперативного мониторинга и анализа 16:10
Володин: Госдума прорабатывает идею об обязательных отчетах депутатов перед гражданами 16:07
Туристы на курортах Кубани смогут сделать прививку от COVID-19 16:06
Булавин рассказал, как пандемия COVID-19 сказалась на российской торговле 16:05
Брюссель отменяет обязательное ношение масок с 9 июня 16:02
Таможня разрабатывает новый порядок оформления онлайн-товаров 16:00
Пьяных британских солдат высадили из поезда в Эстонии 15:56
В Крыму оценили сообщения о протечке дамбы на границе с Украиной 15:56
Полотно Левицкого продано на аукционе Christie's за 1,3 млн долларов 15:50
Судебные приставы предупредили о новом виде мошенничества 15:43
Песков подтвердил встречу Путина с депутатами 21 июня 15:33
Фильм "Девятаев" с Павлом Прилучным в главной роли выйдет в Сети 10 июня 15:33
Глава комитета ГД по бюджету предрек новый мировой кризис 15:25
На Урале вынесли приговор матери, бросившей детей умирать в квартире 15:18
Кутузовский проспект в Москве остановился из-за крупной аварии 15:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что смотреть по ТВ и в Сети с 7 по 13 июня
Что смотреть по ТВ и в Сети с 7 по 13 июня
Какие необычные места ждут российских туристов летом
Какие необычные места ждут российских туристов летом
"Почта России" предлагает скидку на подписку
"Почта России" предлагает скидку на подписку
07.06.2021 13:49
Рубрика: Происшествия

В Иркутской области уровень воды в реках приближается к критическому

Текст: Екатерина Дементьева
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

В Иркутской области уровень воды в реках приближается к критическому. В Тулуне, который катастрофически пострадал от наводнения в 2019 году, река Ия вновь поднимается - на сегодняшний день ее уровень достиг 664 сантиметров при критической отметке в 730. А в Нижнеудинске, который также затопило два года назад, река Уда уже превысила максимальную отметку в 320 сантиметров. По данным мэра Нижнеудинска Александра Путова, вода поднялась на 328 сантиметров.

Фото: Сергей Неделин/ТАСС
Затопление продолжается: Красноярская ГЭС увеличит сброс воды

Между тем если в Тулуне практически все гидротехнические сооружения построены, то в Нижнеудинске дамбу должны были сдать к концу 2021 года. Сейчас она готова лишь частично, в ней остаются технологические разрывы. Это делает город уязвимым перед возможным сильным паводком.

- Но уже сейчас дамба выполнила свою функцию. Осталось несколько технологических разрывов. По каждому участку были назначены ответственные. Выделены силы и средства. Заранее определили, откуда подвозить песчано-гравийную смесь. Специалисты и техника там работали всю ночь. Воду в город не пустили. Больших проблем удалось избежать благодаря слаженной работе команды губернатора. В целом мы были готовы. Сейчас надо продолжать работы, возможно, это не последняя волна, - отметил заместитель министра строительства и жилищно- коммунального хозяйства РФ Дмитрий Волков.

В пресс-службе правительства Иркутской области напомнили, что защитную дамбу в Нижнеудинске начали строить в августе 2020 года. Изначально работы предполагали выполнить к 31 мая 2023 года. Однако губернатор Приангарья Игорь Кобзев поручил ускорить темпы строительства и сдать объект до конца 2021 года.

Между тем метеорологи прогнозируют дальнейший подъем рек в ближайшие дни - вплоть до выхода из берегов и подтопления низинных участков. Однако повторения небывалого паводка, как в 2019 году, не будет.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Паводки в России

Главное сегодня

Песков: По месту встречи президентов РФ и США есть "понятные предложения"
Минтранс изменил порядок допуска авиакомпаний к международным перевозкам
Захарова: Россия готова к диалогу с НАТО
Рогозин: Россия не будет выходить из проекта МКС в случае снятия санкций
Зеленский обиделся на США за решение по "Северному потоку-2"
В МВД рассказали о распространенных видах мошенничества
В регионах потребовали провести проверку аттракционов