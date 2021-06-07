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07.06.2021 12:33
Рубрика: Происшествия

Затопление продолжается: Красноярская ГЭС увеличит сброс воды

Текст: Дмитрий Машуков
Фото: Сергей Неделин/ТАСС Фото: Сергей Неделин/ТАСС
Фото: Сергей Неделин/ТАСС

Паводковая ситуация в Красноярском крае остается сложной. В столице региона и окрестностях, а также в ряде других территорий зафиксированы подтопления.

Фото: Юлия Внукова
Уровень воды в Енисее под Красноярском превысил критическую отметку

По данным на 7 июня, в Красноярске, в Ермаковском, Шушенском, Березовском и Емельяновском районах подтоплено 470 приусадебных и дачных участков. В краевом центре вода Енисея частично затопила острова и набережные.

В Каратузском, Ермаковском и Курагинском районах зарегистрированы переливы на нескольких участках автомобильных дорог. Движение транспорта ограничено, информирует главк МЧС по Красноярскому краю.

Затопления в столице региона связаны с интенсивными сбросами воды гидроэлектростанцией, которые вызваны в свою очередь активным таянием большого количества снега в горах.

Енисейское бассейновое водное управление определило режим работы Красноярского гидроузла на ближайшие дни. Учтена информация Росводресурсов и чрезвычайно высокая водность в бассейне Енисея, а также прогноз синоптиков, которые обещают теплую погоду.

Саяно-Шушенская ГЭС до 11 июня планирует ограничиться объемом 4 400 - 5 300 кубометров в секунду. Красноярская ГЭС до 8 июня будет сбрасывать в среднем 7000 (±100) кубометров в секунду, а с 9 по 11 июня - 7500 (±100).

Возможно затопление участков прибрежных территорий в Красноярске, Дивногорске и близлежащих поселках, в Березовском, Емельяновском и Сухобузимском районах.

"Паводковая ситуация в крае не критическая, но достаточно тяжелая", - цитирует Интерфакс руководителя агентства по ГО ЧС Красноярского края Евгения Мусса. По его словам, сейчас сбросы Красноярской ГЭС превышают 7000 кубометров в секунду. Открыты четыре затвора гидроэлектростанции. 9 июня, когда ГЭС увеличит сбросы на полтысячи кубометров, в окрестностях Красноярска уровень Енисея поднимется еще на 20-25 сантиметров.

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