Июньский снег выпал в Карачаево-Черкесии впервые за 20 лет

Жители и туристы Карачаево-Черкесии удивлены неожиданным снегопадом в начале лета. В районе Архыза образовались сугробы, чего не бывало последние 20 лет.

Как сообщает KP.Ru, снег выпал 5 июня. Сюрприз стихии приняли на себя возвышенности Архыза. Низменность с сельхозугодьями, лужайки курортов и лесополосы, где уже вовсю идет сбор грибов, к счастью, остались не тронутыми.

По данным региональных синоптиков, средняя температура июня в этом районе - от 5 до 18 градусов, погода чаще всего дождливая, ночью возможны заморозки. Случается и снег, но только в горах, а не у подножья.