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07.06.2021 14:42
Рубрика: Общество

Июньский снег выпал в Карачаево-Черкесии впервые за 20 лет

Текст: Наталья Коротченко

Жители и туристы Карачаево-Черкесии удивлены неожиданным снегопадом в начале лета. В районе Архыза образовались сугробы, чего не бывало последние 20 лет.

Фото: Владимир Аносов/РГ
Видео: В горах Сочи накануне летнего турсезона выпал снег

Как сообщает KP.Ru, снег выпал 5 июня. Сюрприз стихии приняли на себя возвышенности Архыза. Низменность с сельхозугодьями, лужайки курортов и лесополосы, где уже вовсю идет сбор грибов, к счастью, остались не тронутыми.

По данным региональных синоптиков, средняя температура июня в этом районе - от 5 до 18 градусов, погода чаще всего дождливая, ночью возможны заморозки. Случается и снег, но только в горах, а не у подножья.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Юг России СКФО Карачаево-Черкесия РГ-Видео

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