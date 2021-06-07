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07.06.2021 19:54
Рубрика: Происшествия

На Эльбрусе начали поиски сорвавшегося в расщелину альпиниста

Текст: Михаил Сухарев (Кабардино-Балкария)
Спасатели Эльбрусского ВСПО МЧС России вышли на поиски альпиниста из Самары Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии Спасатели Эльбрусского ВСПО МЧС России вышли на поиски альпиниста из Самары Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии
Спасатели Эльбрусского ВСПО МЧС России вышли на поиски альпиниста из Самары Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии

Группа туристов, которая отправилась покорять вершину Эльбруса, попросила спасателей о помощи. Один из двух альпинистов группы сорвался в расщелину на высоте около 4900 метров. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

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- В 17.00 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по КБР поступила информация о том, что на горе Эльбрус зарегистрированная группа из Самары в составе двух человек попросила о помощи. По предварительной информации один из альпинистов сорвался в расщелину, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

На поиски туриста вышли семеро сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС с двумя единицами техники

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Кабардино-Балкария

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