Накануне Всемирного дня окружающей среды на Архангельском ЦБК собрались представители отрасли со всей страны: участниками совещания по природоохранной тематике стали экологи, инженеры, технологи, работающие на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности России, а также представители власти и надзорных органов.

Гости из Москвы и Петербурга, Карелии и Вологды, Республики Марий Эл, Пермского края вместе с архангельскими коллегами решали, как снизить нагрузку на окружающую среду, не снижая темпов производства, а также грамотно пройти все этапы реформы законодательной базы. Экологи России смогли на практике убедиться, как на предприятии действуют природоохранные технологии, а в рамках международной акции "Сад памяти" они посадили на территории АЦБК 50 кустарников.

- Архангельский ЦБК - это именно то место, где нам необходимо было собраться, поскольку во время нашей вынужденной "разлуки" в пандемию накопилось очень много вопросов и к государству, и друг к другу: сегодня мы смогли задать их на площадке ведущего предприятия России - одного из наших лучших комбинатов, - отметил на встрече председатель правления РАО "Бумпром" Юрий Лахтиков.

По его словам, в первую очередь речь шла о проблемах регулирования действий предприятий в сфере промышленной экологии:

- Именно на этой площадке мы видим, что такое модель эффективного взаимодействия всех звеньев цепи. Мы надеемся распространить этот опыт на все предприятия нашей страны, - резюмировал Юрий Лахтиков.

По мнению начальника Новодвинского территориального отдела Роспотребнадзора по Архангельской области Владимира Бобкова, совещание имеет особую значимость именно в части оценки ущерба от загрязнения атмосферного воздуха, воды, изменения санитарных правил.

- Меняется нормативная база, контрольно-надзорная деятельность. Такие встречи помогают нам быть готовыми к современным вызовам, - поясняет главный эколог АЦБК Евгения Москалюк.

По ее словам, встреча отвечает запросам специалистов, работающих в сфере целлюлозно-бумажной промышленности России: для них было важно посмотреть и ознакомиться с результатами природоохранной деятельности АЦБК. Поэтому, как только в регионе смягчились антиковидные ограничения, руководство предприятия приняло решение собрать экологов из разных уголков страны.

Евгения Москалюк подчеркнула:

- Страна большая, и практика правоприменения в ней формируется разная. Это нормально, потому что во время реформы природоохранного законодательства предприятия не только переходят на наилучшие доступные технологии в сфере экологии, но и готовятся к вступлению в силу нового блока нормативной документации. И многим пока не очень понятно, как она будет работать. А наша площадка и опыт коллег помогают точечно оценить различные аспекты применения законодательства.

В первую очередь участников совещания интересовала новая выпарная станция АЦБК. Неудивительно: станций такого уровня в России еще нет, технологии, которые на ней используются, немногочисленны на практике. Одна из них - сбор и сжигание дурнопахнущих газов, которые образуются в технологии производства целлюлозы - уже сегодня позволяет сделать воздух вокруг гораздо более чистым.

При внедрении на АЦБК всех новых технологий падает нагрузка на окружающую среду

Напомним: строительство станции стартовало в 2017-м, а уже в 2018 году начались поставки и монтаж высокотехнологичного оборудования компании Valmet. Процесс настройки и подготовки сложнейшей техники к пуску был разработан специально с учетом особенностей АЦБК.

В год 80-летия Архангельского ЦБК новую выпарную станцию торжественно открыли министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, глава Архангельской области Александр Цыбульский и генеральный директор АЦБК Дмитрий Зылев. Тем самым предприятие успешно завершило приоритетный инвестиционный проект в области освоения лесов "Реконструкция производства картона АЦБК" с фактическим объемом инвестиций в 18,8 миллиарда рублей.

Участникам совещания была предоставлена возможность увидеть все своими глазами: во время экскурсии гости осмотрели древесно-подготовительный цех, площадку складирования древесины, но более всего заинтересовались новой выпарной станцией. Осмотрели оборудование для сбора и обезвреживания серосодержащих выбросов для очистки грязных конденсатов, станцию оборотного водоснабжения, благодаря которой теплая вода подается на производство, а охлажденная - на выпарную станцию.

Гости увидели, как работают линия упаривания черных щелоков с сульфатной варки целлюлозы и линия упаривания красных щелоков с варки полуцеллюлозы, котельная сжигания дурно пахнущих газов, оснащенная современными жаротрубными котлами.

Необходимо отметить, что вывод станции на полную мощность даст значительный экологический эффект. При производстве картона до 50 процентов должно снизиться водопотребление, на 65 процентов - выбросы в атмосферу. А это значит, что неприятного запаха в Новодвинске будет меньше.

Реализация проекта уже сегодня позволила значительно сократить водопотребление, а также существенно снизить выбросы метилмеркаптана и сероводорода. По отношению к 2016 году - на 49 процентов и 80 процентов соответственно. Кстати, по данным Росгидромета, превышений содержания сероводорода в атмосфере Новодвинска в 2021 году не зафиксировано.

Гости побывали также в новом цехе по производству полуцеллюлозы - это еще одна составляющая приоритетного инвестпроекта:

- Строительство нового варочного участка по производству полуцеллюлозы позволило вывести из эксплуатации ранее действовавший участок, - отметил, представляя экологический кейс предприятия, заместитель главного технолога АЦБК Александр Дернов. - По производительности он был в три раза ниже, так как для получения готовой продукции по старым технологиям приходилось использовать дорогую и ценную хвойную древесину. После реконструкции начали применять более дешевое и экологичное сырье.

Но самое главное, о чем говорилось на совещании: при внедрении на АЦБК всех новых технологий одновременно с увеличением производительности падает и нагрузка на окружающую среду. Так, с вводом в строй современного производства полуцеллюлозы предприятию удалось значительно снизить валовые сбросы загрязняющих веществ на очистные сооружения и далее в водоем, а также удельные выбросы в атмосферный воздух. В прошлом году суммарный валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу по отношению к данным 2019 года уменьшился на семь процентов.

Участники совещания обсудили эколого-правовые риски бизнеса в преддверии вступающих в силу изменений законодательства. В частности, правоприменение ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации":

- С 1 июля 2021 года меняется законодательство, и государственный экологический контроль будет осуществляться по-другому, - сообщила начальник отдела государственного экологического надзора по Архангельской области Северного межрегионального управления Росприроднадзора Светлана Ревура.

Шла речь и о других "подводных камнях" в законодательстве: в частности, о производственном экологическом контроле. И, хотя пока Архангельский ЦБК не планирует сокращать лабораторные исследования в области экологии, обновление экологического контроля в целом необходимо:

- Мы могли бы использовать европейский подход, но в России система экологического контроля отмечается некоторой нагроможденностью, - подчеркнула главный эколог АЦБК.

Участники встречи резюмировали: сегодня необходима оптимизация перечня лабораторных исследований, так как "нельзя работать ради работы, при этом нужен открытый диалог с Росприроднадзором. Вместе с тем, по мнению начальника отдела водохозяйственных мероприятий и водопользования министерства природных ресурсов и ЛПК Архангельской области Алексея Миргородского, значение производственных лабораторий сложно переоценить, а особенно - на крупных предприятиях с многокомпонентными сточными водами.

- Если разладится работа очистных сооружений, мы сразу определим это по качеству сточных вод. Обладание оперативной информацией о составе стока - это база для правильного регулирования производственного процесса, - считает Алексей Миргородский.

Говорилось и об особенностях утилизации отходов. На примере АЦБК Евгения Москалюк показала коллегам, каким образом удалось решить проблему с крупнотоннажными отходами - они больше не вывозятся на свалку. Этому способствует ввод в строй трех многотопливных котлов, которые "потребляют" смесь из осадка сточных вод и кородревесных отходов, а также модернизация процесса обезвоживания осадка.

Отметим, что в 2020 году предприятие получило официальный статус "зеленой точки" Баренцева Евро-Арктического региона, а в конце мая АЦБК признан победителем Всероссийского конкурса РСПП "Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость - 2020" в номинации "За экологическую ответственность". Торжественная церемония награждения состоялась 25 мая в Москве.

Цифра

15 миллиардов рублей

Эти средства за 10 лет (с 2011 по 2020 год) комбинат направил на экологические решения и внедрение наилучших доступных технологий.