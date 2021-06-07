Ильдар Абдразаков представит в Петербурге проект "Парижские сезоны"

Один из самых выдающихся оперных певцов современности Ильдар Абдразаков представит в Петербурге новый музыкальный проект TheatreHD "Парижские сезоны". Откроет его показ знаменитой оперы Мусоргского "Борис Годунов" в постановке режиссера Иво ван Хове, где главная партия стала для лучшего баса России настоящим триумфом на парижской сцене, отмечают организаторы.

Перед началом спектакля знаменитый российский бас расскажет о своей работе над ролью и ответит на вопросы прессы и зрителей.

Проект TheatreHD "Парижские сезоны" - это кинофестиваль спектаклей Парижской национальной оперы в кино. Помимо "Бориса Годунова", в программу включены два балета: "Парк" Анжелена Прельжокажа и "Собор Парижской Богоматери" Ролана Пети - две совсем новых записи, сделанных театром в апреле и мае 2021 года, когда театр был еще закрыт для зрителей из-за карантина. Фестиваль будет проходить сразу в нескольких кинотеатрах Петербурга, премьера - 9 июня.

Отметим, что в целом TheatreHD дает зрителям из самых разных уголков мира увидеть на экранах кинотеатров шедевры мирового театра и изобразительного искусства. В него включены, к примеру, показы спектаклей-номинантов на ведущую российскую театральную премию "Золотая Маска" и постановки Метрополитен-опера, Большого театра с участием звезд мирового уровня.