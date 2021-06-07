Северный флот начал учения по охране морских рубежей Арктики

На Северном флоте более 20 боевых кораблей и подводных лодок, около десяти самолетов и вертолетов будут задействованы в учении разнородных сил по защите морских рубежей России в Арктике. Они начались в понедельник в акватории Баренцева моря.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, учения будут проходить несколько дней под руководством заместителя командующего СФ вице-адмирала Олега Голубева. Военнослужащим предстоит отработать ряд нормативов и выполнить самые разнообразные боевые упражнения.

На различных этапах учения военные моряки будут взаимодействовать с авиацией, решать задачи по охране и обороне отряда боевых кораблей от неприятельских подводных лодок. Завершающий этап - боевые стрельбы.