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07.06.2021 17:41
Рубрика: Экономика

Пять городов Калининградской области вошли в "Императорский маршрут"

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)

Самый западный регион России присоединился к национальному туристическому проекту "Императорский маршрут", который охватывает места памяти представителей дома Романовых, места их пребывания, официальных визитов и путешествий.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
В Екатеринбурге открыли новый участок "Императорского маршрута"

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в рамках "Императорского маршрута" организован трехдневный экскурсионный тур по Калининградской области - бывшей Восточной Пруссии. Тур расскажет о пребывании здесь российских императоров Петра I и Александра I, а также членов императорского дома Романовых в начале XX века, в период Первой мировой войны.

В маршрут вошли Калининград (бывший Кенигсберг), Балтийск, Советск, Черняховск и Гусев - соответственно в прошлом города Пиллау, Тильзит, Инстербург и Гумбиннен.

Соглашение о присоединении к "Императорскому маршруту" подписали руководитель Ростуризма Зарина Догузова, губернатор Антон Алиханов и председатель Наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова.

- К маршруту присоединился двадцать первый регион - Калининградская область, в прошлом территория Восточной Пруссии, где немало параллелей и в Русской истории, - подчеркнула Зарина Догузова. - Например, именно сюда Петр I приехал в составе Великого Посольства и учился артиллерийскому делу, а император Александр I заключил Тильзитский мир с Наполеоном.

Тем временем

С 4 по 6 июня в Калининградской области прошли "Царские дни". В Балтийском федеральном университете имени И. Канта состоялась международная конференция "Под скипетром Романовых. К 300-летию провозглашения России Империей".

В областном историко-художественном музее открылась выставка факсимильных изображений гравюр и литографий "300-летие истории Императорского Дома Романовых в графике XIX - XX вв." из фондов Калужского музея изобразительных искусств.

В школе Черняховска (бывшего Инстербурга) во время Первой мировой находился лазарет Российского общества Красного Креста, в котором сестрами милосердия служили великая княгиня Мария Павловна (младшая) и княгиня Елена Петровна Сербская. В память о них здесь открылся класс.

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