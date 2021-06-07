После ДТП на Невском СК проводит обыски в фирме проката электросамокатов

Следственный комитет по Санкт-Петербургу проводит обыск в сервисном центре коммерческой структуры, которая сдает в краткосрочную аренду электросамокаты. Обыски проходят в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье 238 УК РФ - "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", сообщает пресс-служба ведомства.

Как считают следователи, неустановленные лица из числа руководства с 13 по 14 мая 2021 года из корыстных побуждений предоставили электросамокаты молодым людям 20 и 21 года. Один из них у дома по Невскому проспекту наехал на местного жителя, 1980 года рождения. После этого двое молодых людей еще и избили мужчину.

Расследование уголовного дела продолжается. В ходе обысков изымаются необходимые для следствия документы.