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07.06.2021 20:00
Рубрика: Происшествия

После ДТП на Невском СК проводит обыски в фирме проката электросамокатов

Текст: Светлана Цыганкова

Следственный комитет по Санкт-Петербургу проводит обыск в сервисном центре коммерческой структуры, которая сдает в краткосрочную аренду электросамокаты. Обыски проходят в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье 238 УК РФ - "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", сообщает пресс-служба ведомства.

В Сибири электросамокатами заинтересовались следователи

Как считают следователи, неустановленные лица из числа руководства с 13 по 14 мая 2021 года из корыстных побуждений предоставили электросамокаты молодым людям 20 и 21 года. Один из них у дома по Невскому проспекту наехал на местного жителя, 1980 года рождения. После этого двое молодых людей еще и избили мужчину.

Расследование уголовного дела продолжается. В ходе обысков изымаются необходимые для следствия документы.

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