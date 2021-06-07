В Петербурге сотрудника парка сбил работающий аттракцион

В Петербурге 22-летний сотрудник парка развлечений "Диво-остров" получил удар по голове кабинкой аттракциона. Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой.

Как сообщает СК города, после случившегося началась доследственная проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

Посетители парка распространили в социальных сетях видео, на кадрах которого сотрудник лежит без сознания во время работы аттракциона под названием "Бустер". Он представляет собой большую конструкцию высотой 50 метров с двумя кабинами, которые вращаются со скоростью девять оборотов в минуту.

По словам очевидцев, оператор аттракциона неоднократно проходил по его территории во время работы "Бустера".