Одна из школ в Ростове набрала 19 первых классов

В густонаселенном Суворовском районе Ростова-на-Дону, где единственная школа № 75 не справляется с наплывом учащихся, планируют построить еще три учебных заведения. В этом году в учебное заведение набрали 19 первых классов.

- Район новый, молодой, инфраструктура не всегда поспевает, - пояснили "РГ" в пресс-службе горадминистрации.

- В этом году будет 19 первых классов! Такой огромный район построили, и каждый день он только растет! Разрешения на постройку домов есть, а инфраструктура? - написала одна из жительниц в официальный Instagram-аккаунт главе города Алексею Логвиненко.

Школа №75 была открыта два года назад, учебное заведение рассчитано на 1340 мест. Но к тому времени в жилкомплексе было уже 56 многоэтажек, а число жителей превысило 20 тысяч человек.

Власти пообещали, что новую школу на 1200 мест, как ожидается, построят в период 2022-2023 годов за счет бюджетных средств. Еще через год - вторую на 1600 мест на инвестиции застройщика. Также ожидается проектирование школы на 850 учеников.