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07.06.2021 15:43
Рубрика: Происшествия

Судебные приставы предупредили о новом виде мошенничества

Текст: Николай Грищенко

В Астраханской области выявлено шесть случаев предъявления поддельных судебных приказов о взыскании денежных средств на сумму более 5,2 миллиона рублей. В числе пострадавших оказались юридические и физические лица.

Фото: Константин Завражин/РГ
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В отличии от мошенников, действующих с помощью "методов социальной инженерии" (пытающихся по телефону получить от жертв банковские данные), в данном случае фальшивые исполнительные листы поступают в кредитные учреждения. После чего происходит списание денежных средств, и лишь затем пострадавшие узнают о хищении денег.

Мошенники также могут лично вручить фальшивку и предложить добровольно исполнить "судебное решение", а затем через интернет-банк оплатить штраф или задолженность.

"По всем фактам предъявления на исполнение поддельных судебных приказов проведены процессуальные проверки. Материалы направлены в правоохранительные органы. По одному из случаев возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ "Покушение на мошенничество в особо крупном размере", - сообщили в пресс-службе УФССП России по Астраханской области.

Дабы не стать жертвой аферистов приставы рекомендуют проверять документы с помощью официального интернет-сервиса "Банк данных исполнительных производств". О том, что постановление фальшивое, можно также узнать на сайте мирового суда, где размещена вся необходимая информация.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область

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