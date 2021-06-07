Туристы на курортах Кубани смогут сделать прививку от COVID-19

На курортах Кубани туристы смогут привиться от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

По словам заместителя главы Кубани Анны Миньковой, для туристов работают мобильные пункты вакцинации. Они открыты в Туапсе, Сочи и Новороссийске. В ближайшее время их число увеличат и на других курортах.

- Среди всех регионов страны в Краснодарском крае больше всего пунктов вакцинации - 239, - рассказала она. - Они работают без выходных и позволяют ежедневно прививать по 15 тысяч человек. При необходимости готовы увеличить это число до 30 тысяч. Также планируем начать информировать туристов в отелях и гостиницах о возможности сделать прививку. Усилим и темпы вакцинации сотрудников сферы обслуживания.

Этим летом курорты Кубани планируют принять около восьми миллионов человек. В регионе действует краевой штаб по проведению летнего туристического сезона. В его состав вошли руководители краевых министерств и ведомств, главы муниципалитетов и представители органов надзора и контроля.

- Курортные города должны стать лидерами по темпам вакцинации, - считает губернатор Вениамин Кондратьев. - Это позволит и жителям края, и туристам провести летний сезон комфортно, не допустить роста заболеваемости в регионе. Особое внимание необходимо уделить вакцинации работников сферы обслуживания. Они ежедневно контактируют с туристами со всей страны и находятся в зоне повышенного риска. Кроме того, каждый отдыхающий, в том числе из других регионов, должен иметь возможность сделать прививку.