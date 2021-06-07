В Абхазии туристка из России упала с моста в реку Гега

В Абхазии российская туристка упала с моста в реку Гега и ее унесло течением. Об этом сообщили в МЧС республики.
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Спасатели экстренно направились в Бзыбское ущелье. Пока не стемнело они тщательно обследовали русла рек Гега и Бзыбь, а также их притоков.
"Однако безрезультатно, - говорится в сообщении ведомства спасателей. - Из-за сильных дождей в высокогорье уровень рек в Бзыбском ущелье довольно высокий, течение бурное. Вместе с сотрудниками МЧС Абхазии поиски ведут и сотрудники Рицинского национального реликтового парка".
По словам очевидцев, девушка упала в реку с моста, на котором отсутствовали оградительные перила.