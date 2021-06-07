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07.06.2021 15:56
Рубрика: Экономика

В Крыму оценили сообщения о протечке дамбы на границе с Украиной

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Несмотря на перекрытие Украиной в 2014 году Северо-Крымского канала спустя семь лет вода сама "нашла себе дорогу". Такое мнение "РГ" высказал член Комитета Госсовета Крыма по экологии и природным ресурсам Валерий Аксенов, комментируя сообщения украинских СМИ о протечке временной дамбы на 91-м километре Северо-Крымского канала.

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- Бог палкой не бьет, - напомнил парламентарий расхожее выражение, смысл которого заключается в том, что люди сами, собственными поступками, наказывают и награждают себя на протяжении жизни. При этом депутат отметил, что даже если Киев вдруг решит возобновить подачу воды в российский Крым, российской стороне будет крайне важно проверять ее качество.

- Потому что она протекает вдоль некоторых промышленных городов, плюс чернобыльская зона: и еще не известно, что попадает в эту воду, - пояснил Аксенов.

Плотину из мешков с песком и металлоконструкций в 2014 году построили фермеры Херсонской области. Изначально предполагалось, что она будет временной. И действительно, ниже по течению, на 107-километре Северо-Крымского канала, в 2017 году соорудили постоянную железобетонную дамбу, на которую власти незалежной потратили 35 миллионов гривен. Она находится рядом с государственной границей России и Украины, и два ее 20-метровых бетонных затвора наглухо перекрывают путь воде на территорию полуострова. Эта дамба до сих пор считается недостроенной: предусмотренные проектом подъемные механизмы, способные поднять затворы, отсутствуют, и это не позволяют возобновить подачу воды на полуостров.

Старая же дамба на 91-м километре канала сегодня практически никак не влияет на подачу воды в Крым. Она скорее нужна местным фермерам, выращивающим рис, для подъема уровня воды на участке СКК и орошения своих полей. А вот аграрии, чьи наделы, находятся на 16-километровом осушенном участке между двумя дамбами, страдают от засухи - ведь им брать воду для орошения полей неоткуда.

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