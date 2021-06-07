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07.06.2021 16:26
Рубрика: Власть

В Крыму предложили законодательно запретить иностранные слова в рекламе

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

В Государственном совете РК ведется работа над проектом закона, призванного запретить на территории республики использование иностранных слов в рекламе. Об этом журналистам на торжественной церемонии открытия XIV международного фестиваля "Великое русское слово" сообщил спикер крымского парламента Владимир Константинов.

Фото: iStock
Россияне не нашли в русском языке цензурных аналогов слова "локдаун"

- Если пройдете здесь по улице, вы увидите названия на иностранном языке без русских аналогов, - возмутился он. - Возникает вопрос: вы кому хотите понравиться? Для кого это пишете? Для англичан?

Председатель Госсовета убежден, что современные заимствования из английского языка уничтожают русский мир "изнутри", несмотря на то, что российской молодежи это может представляться "прикольным".

- У наших детей прививается комплекс неполноценности: хочешь быть успешным - говори на английском, - пояснил Константинов. - Зачем тебе знать русский, если все на английском?

Ранее, приветствуя участников и гостей фестиваля, сенатор от Крыма Сергей Цеков призвал отказаться от использования в речи англицизмов.

- Откажитесь хотя бы от слова "кешбэк", это возврат денег, - сказал он. - Откажитесь от слова "праймериз", это предварительное голосование. Не говорите слово "хайп", это шумиха. Не говорите слово "шоурум", это выставочный зал. Не говорите слово "фейк", это ложь. Можно продолжать до бесконечности...

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