В районе Керчи ливень подтопил федеральную трассу "Таврида"

В районе Керчи из-за сильного ливня подтопило проезжую часть федеральной трассы "Таврида". Пользователи социальных сетей выкладывают фотографии и видеозаписи, снятые из окон автомобилей.

- ЧП на трассе "Таврида", - написал экс-руководитель Госкомрегистра Крыма Александр Спиридонов. - Она ушла под воду. Идет сильный дождь, вода стекает в балку и уже выходит на проезжую часть. Авто плывут. Образуется пробка. С трудом прорвались. Надеюсь, что никто не пострадает.

Судя по видео, вода затопила две полосы трассы и сильно затруднила проезд по одной из них.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Главного управления МЧС по РК, никаких чрезвычайных ситуаций, требующих помощи спасателей, на трассе "Таврида" не зафиксировано. Причиной затруднения движения автомобилей стал залповый локальный ливень.

- Речь идет о скоплении воды на участке дороги протяженностью около 30 метров, - пояснили в пресс-службе. - Уровень воды на этом участке во время ливня поднимался до 10-12 сантиметров. Но движение машин не останавливалось, и как заверили дорожники, вода вскоре уйдет через ливнесток.

Ранее Крымский гидрометеоцентр передал штормовое предупреждение, прогнозируя в течение суток локальные сильные ливни, грозы, крупный град и шквалистый ветер до 17-22 метров в секунду.