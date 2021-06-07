В Волгограде подросток на самокате сбил женщину, переходящую улицу

15-летний житель Волгограда, катаясь на электросамокате, наехал на перекрестке на 42-летнюю женщину, переходившую дорогу на зеленый сигнал светофора.

Как сообщает пресс-служба ГУМВД России по региону, ЧП случилось в Ворошиловском районе города. Пострадавшая получила ушиб мягких тканей головы, женщина госпитализирована.

- Случай неординарный, - отметили в пресс-службе ведомства. - К категории ДТП его отнести сложно, так как лица, передвигающиеся на самокатах, приравниваются к пешеходам, к тому же один из участников столкновения - несовершеннолетний.

Поэтому по данному факту идет тщательное разбирательство, по результатам которого будет принято процессуальное решение, подчеркнули в УВД.