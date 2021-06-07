Новости

Корабли Северного флота на учениях будут охранять морские рубежи Арктики 18:11
Новгородскому музею-заповеднику передадут шесть кладов древних монет 18:07
Соглашение РФ и Нидерландов по налогам перестанет действовать с 2022 года 18:01
В Петербурге сотрудника парка сбил работающий аттракцион 17:59
В районе Керчи ливень подтопил федеральную трассу "Таврида" 17:55
В Рязани главу секты арестовали за психологическое давление 17:50
Рогозин рассказал, чем сейчас занимаются российские космонавты на МКС 17:48
Рогозин: США запретили использовать "Морской старт" в конкуренции с Маском 17:46
Пять городов Калининградской области вошли в "Императорский маршрут" 17:41
Ростуризм призвал прекратить продажи туров на грузопассажирских рейсах 17:36
В Беларуси учредили День народного единства 17:27
Чернышенко: Представители 45 стран примут участие в ралли "Шелковый путь" 17:22
В Волгограде подросток на самокате сбил женщину, переходящую улицу 17:22
Жительница Мурманска потеряла 221 тысячу рублей, бронируя жилье в Сочи 17:16
УЕФА не будет менять сетку Евро, если украинцам выпадет играть в Петербурге 17:15
Названы регионы-лидеры по комплексному развитию территорий 17:13
Руководитель Народного собрания Дагестана заявил об уходе с должности 17:13
Путин подписал распоряжение о проведении форума "Россия - спортивная держава" 17:03
Кабмин прорабатывает вопрос по вакцинации иностранцев от COVID-19 16:38
Госдума призывает осудить проект об исключении русских из коренных народов Украины 16:35
Производители электронных автокомпонентов получат льготные кредиты 16:30
Apple назвала процент вредоносных приложений в App Store 16:25
Правительство рассматривает вариант упрощенного въезда мигрантов 16:12
Глава ФТС рассказал о создании Центра оперативного мониторинга и анализа 16:10
Володин: Госдума прорабатывает идею об обязательных отчетах депутатов перед гражданами 16:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что смотреть по ТВ и в Сети с 7 по 13 июня
Что смотреть по ТВ и в Сети с 7 по 13 июня
Какие необычные места ждут российских туристов летом
Какие необычные места ждут российских туристов летом
"Почта России" предлагает скидку на подписку
"Почта России" предлагает скидку на подписку
07.06.2021 17:22
Рубрика: Происшествия

В Волгограде подросток на самокате сбил женщину, переходящую улицу

Текст: Наталья Коротченко

15-летний житель Волгограда, катаясь на электросамокате, наехал на перекрестке на 42-летнюю женщину, переходившую дорогу на зеленый сигнал светофора.

Фото: iStock
Петербуржец сбил на электросамокате пятилетнюю девочку

Как сообщает пресс-служба ГУМВД России по региону, ЧП случилось в Ворошиловском районе города. Пострадавшая получила ушиб мягких тканей головы, женщина госпитализирована.

- Случай неординарный, - отметили в пресс-службе ведомства. - К категории ДТП его отнести сложно, так как лица, передвигающиеся на самокатах, приравниваются к пешеходам, к тому же один из участников столкновения - несовершеннолетний.

Поэтому по данному факту идет тщательное разбирательство, по результатам которого будет принято процессуальное решение, подчеркнули в УВД.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград

Главное сегодня

Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу
Песков: По месту встречи президентов РФ и США есть "понятные предложения"
Минтранс изменил порядок допуска авиакомпаний к международным перевозкам
Захарова: Россия готова к диалогу с НАТО
Рогозин: Россия не будет выходить из проекта МКС в случае снятия санкций
В МВД рассказали о распространенных видах мошенничества
В регионах потребовали провести проверку аттракционов