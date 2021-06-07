Житель Волгограда 38-летний Вадим Р. провел важный правовой эксперимент: что будет, если высунуться из люка на крыше авто во время движения. Результат: 15 суток ареста по статье КоАП "Мелкое хулиганство".

В летнее время данный прецедент особенно важен. На него должны ориентироваться и суды, и - главное - автолюбители и их пассажиры, возвращающиеся после жарких посиделок.

"Судом установлено, что 23 мая 2021 года 38-летний Вадим Р. и его друг, находившийся за рулем автомобиля Subaru, передвигались по проезжей части напротив ТЦ "Европа Сити Молл" в Центральном районе Волгограда. Во время движения Р., нарушая общественный порядок, вылез из люка автомобиля в обнаженном виде", рассказали в Волгоградском областном суде.

Надо понимать, что слова "обнаженный" и "нарушал общественный порядок" не передают всю пикантную суть происшествия. Однако конкретные детали той веселой поездки зашкаливают далеко за 18 +. Не удивительно, что личностью горячего ездока заинтересовалась полиция. Найти его оказалось делом техники.

"24 мая 2021 года личность правонарушителя была установлена, - рассказывают в областном суде. - Он был задержан сотрудниками полиции и доставлен в ОП N4 УМВД России по городу Волгограду. Из объяснений привлекаемого лица следует, что вечером 23 мая 2021 года он и его друг возвращались с пляжа "Бобры" в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Свое противоправное поведение объяснил состоянием сильного алкогольного опьянения".

Вождение в полуголом виде, конечно, нельзя расценить как нарушение Правил дорожного движения. Однако такие действия вполне можно квалифицировать как "мелкое хулиганство"

Но дело не только в водке. По данным местных СМИ, герой ночной дороги - индивидуальный предприниматель с тремя высшими образованиями. Разумно предложить, что человек столь высокого интеллектуального и духовного уровня рискнул провести полевое юридическое исследование: как правоохранители будут квалифицировать подобное поведение. В наши дни немало желающих выпить и набедокурить в голом виде на дорогах городов. Важно, чтобы у правоохранителей были наработки, как бороться с подобным весельем. А у весельчаков должны стоять перед глазами горькие примеры.

Водка же стала только катализатором юридического эксперимента. Опытным путем выяснилось, что статья "Мелкое хулиганство" идеально подходит к случаю. В зависимости от размера продемонстрированного хулиганства суд может назначить или штраф от 500 до 1 тысячи рублей. Или - административный арест до 15 суток.

Например, как рассказывают эксперты, в летнюю жару многие водители снимают футболки и водят в таком виде. Это, конечно, нельзя расценивать как нарушение Правил дорожного движения, однако квалифицировать как мелкое хулиганство - можно вполне. До ареста, конечно, такое вряд ли дотягивает, однако штраф будет уместен.

Потому сотрудник ГАИ вправе потребовать от водителя приодеться.