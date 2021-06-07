Жители Кубани смогут заказывать доставку продуктов с рынков и ярмарок

Более одного миллиона жителей и гостей Краснодарского края получат возможность доставки свежих продуктов с рынков и ярмарок региона. Соответствующее соглашение в рамках ПМЭФ-21 с руководством одного из сервисов заказа быстрой доставки подписал вице-губернатор края Александр Руппель.

Услуга пока будет доступна в Краснодаре, Сочи, Армавире и Новороссийске, но в перспективе к ней смогут подключиться и жители других городов и районов региона. Именно на это рассчитан инвестиционный проект, к запуску которого сейчас в крае идет активная подготовка.

- В период пандемии эту услугу организаторы ярмарок уже начали реализовывать в Сочи, - рассказала начальник отдела экономического мониторинга, инвестиций и государственных программ департамента потребительской сферы края Елена Кочегарова. - Но затраты по доставке продукции с рынков населению оказались достаточно высокими. Если упаковкой и доставкой еды займутся не сами рынки, а агрегаторы, как предлагает этот сервис быстрой доставки, то стоимость услуги станет минимальной.

Список рынков, с которых еда будет доставляться населению, появится уже к концу этой недели. Ну а сейчас на них кипит работа по оцифровке фермерской продукции. Информация будет выложена в специальном приложении, которое откроет сервис . В итоге фермеры и предприниматели края смогут увеличить объем продаж. А для жителей Кубани появится более тысячи новых рабочих мест.