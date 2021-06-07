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07.06.2021 14:44
Рубрика: Происшествия

В Челябинске очевидцы отбили пенсионера от напавшего молодого человека

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

В Челябинске организована проверка по факту потасовки в новом микрорайоне Чурилово, где молодой человек напал на пенсионера. Драка произошла после того, как пенсионер попросил парня слезть с забора, пояснили в понедельник в ГУ МВД региона.

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- Об инциденте стало известно после публикации видео с камеры наружного наблюдения, - сообщили в пресс-службе полицейского главка. - Заявлений от потерпевших пока не поступило, но по инциденту организована проверка, направленная на установление причин и обстоятельств произошедшего. Пострадавшего мужчину или его родственников, настоятельно просим обратиться в органы внутренних дел.

На кадрах записи видно, как молодой человек в спортивном костюме пытается перелезть через забор, ограждающий газон у жилого дома. Однако его попытку пресекает пенсионер. И когда парень спрыгивает на землю и направляется восвояси, дедушка вдоль забора идет за ним, чтобы проследить за уходом незваного гостя.

На свою беду пенсионер выходит за калитку, и молодой человек тут же набрасывается на него, нанося беспорядочные удары ногами. Один из них сбивает пенсионера на землю. К счастью, из проезжавшей мимо машины на помощь пенсионеру выскочили трое мужчин, скрутивших обидчика. Однако, чем закончилась потасовка, из видео непонятно.

Со слов родственников пострадавшего пенсионера известно, что он отделался небольшими ушибами. О местонахождении его обидчика пока ничего не известно. Личности участников инцидента устанавливаются, отметили в полиции.

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