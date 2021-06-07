В Челябинске ребенок погиб от удара током во время прогулки

В Челябинске 10-летний ребенок погиб от удара током. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщили в понедельник в следственном управлении СК региона.

- Трагедия произошла вчера вечером на территории одного из жилищных комплексов Челябинска, - передает представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - По предварительным данным, мальчик взялся руками за оголенный провод, лежащий на земле.

Сейчас следствие устанавливает балансовую принадлежность энергетического объекта и должностных лиц, ответственных за его безопасную эксплуатацию. Виновникам ЧП грозит до трех лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности еще на три года.