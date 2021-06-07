В Челябинске за снос даурской лиственницы уволят двух чиновников

По результатам внутренней проверки вырубки деревьев, среди которых оказалась даурская лиственница, представляющая культурно-историческую ценность, в мэрии Челябинска решили уволить руководители двух муниципальных учреждений. Об этом градоначальница Наталья Котова сообщила в понедельник на аппаратном совещания в городской администрации.

- Установлено, что 31 мая МКУ "Административная техническая инспекция" выдала разрешение на снос трех деревьев на перекрестке проспекта Ленина и улицы Красной, обозначив их аварийность, - рассказал о результатах проверки вице-мэр Александр Астахов. - Специалисты неверно определили породы деревьев, кроме того, не провели обязательное в таких случаях оповещение населения через СМИ.

Вице-мэр по дорожному хозяйству Максим Куляшов подтвердил, что ни в еженедельных, ни в ежедневных планах информации о сносе этих деревьев не было, а вырубка силами МБУ "Геоцентр" была проведена сразу после выдачи разрешения.

- Тяжесть поступков понятна. По инициативе работодателя трудовые контракты с руководителями этих учреждений будут расторгнуты. Кроме того, нужно провести замену утраченных деревьев, - заявила Наталья Котова. - 10 таких лиственниц высотой около двух метров уже найдены в Московской области. Заключим контракты и доставим их в Челябинск. Такие же редкие деревья предприниматели предлагают высадить на площади Павших революционеров.

Как уже сообщала "РГ", на прошлой неделе горожан возмутила вырубка столетних деревьев, среди которых оказалась одна из даурских лиственниц, высаженных в 1905 году по просьбе умирающего офицера, привезшего их семена с Русско-Японской войны.