В Челябинске за снос даурской лиственницы уволят двух чиновников

Новости

В Рязани главу секты арестовали за психологическое давление 17:50
Рогозин рассказал, чем сейчас занимаются российские космонавты на МКС 17:48
Рогозин: США запретили использовать "Морской старт" в конкуренции с Маском 17:46
Пять городов Калининградской области вошли в "Императорский маршрут" 17:41
Ростуризм призвал прекратить продажи туров на грузопассажирских рейсах 17:36
В Беларуси учредили День народного единства 17:27
Чернышенко: Представители 45 стран примут участие в ралли "Шелковый путь" 17:22
В Волгограде подросток на самокате сбил женщину, переходящую улицу 17:22
Жительница Мурманска потеряла 221 тысячу рублей, бронируя жилье в Сочи 17:16
УЕФА не будет менять сетку Евро, если украинцам выпадет играть в Петербурге 17:15
Названы регионы-лидеры по комплексному развитию территорий 17:13
Руководитель Народного собрания Дагестана заявил об уходе с должности 17:13
Путин подписал распоряжение о проведении форума "Россия - спортивная держава" 17:03
Кабмин прорабатывает вопрос по вакцинации иностранцев от COVID-19 16:38
Госдума призывает осудить проект об исключении русских из коренных народов Украины 16:35
Производители электронных автокомпонентов получат льготные кредиты 16:30
Apple назвала процент вредоносных приложений в App Store 16:25
Правительство рассматривает вариант упрощенного въезда мигрантов 16:12
Глава ФТС рассказал о создании Центра оперативного мониторинга и анализа 16:10
Володин: Госдума прорабатывает идею об обязательных отчетах депутатов перед гражданами 16:07
Туристы на курортах Кубани смогут сделать прививку от COVID-19 16:06
Булавин рассказал, как пандемия COVID-19 сказалась на российской торговле 16:05
Брюссель отменяет обязательное ношение масок с 9 июня 16:02
Таможня разрабатывает новый порядок оформления онлайн-товаров 16:00
Пьяных британских солдат высадили из поезда в Эстонии 15:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что смотреть по ТВ и в Сети с 7 по 13 июня
Что смотреть по ТВ и в Сети с 7 по 13 июня
Какие необычные места ждут российских туристов летом
Какие необычные места ждут российских туристов летом
"Почта России" предлагает скидку на подписку
"Почта России" предлагает скидку на подписку
07.06.2021 09:28
Рубрика: Общество

В Челябинске за снос даурской лиственницы уволят двух чиновников

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

По результатам внутренней проверки вырубки деревьев, среди которых оказалась даурская лиственница, представляющая культурно-историческую ценность, в мэрии Челябинска решили уволить руководители двух муниципальных учреждений. Об этом градоначальница Наталья Котова сообщила в понедельник на аппаратном совещания в городской администрации.

В Челябинске расследуют вырубку памятной столетней лиственницы

- Установлено, что 31 мая МКУ "Административная техническая инспекция" выдала разрешение на снос трех деревьев на перекрестке проспекта Ленина и улицы Красной, обозначив их аварийность, - рассказал о результатах проверки вице-мэр Александр Астахов. - Специалисты неверно определили породы деревьев, кроме того, не провели обязательное в таких случаях оповещение населения через СМИ.

Вице-мэр по дорожному хозяйству Максим Куляшов подтвердил, что ни в еженедельных, ни в ежедневных планах информации о сносе этих деревьев не было, а вырубка силами МБУ "Геоцентр" была проведена сразу после выдачи разрешения.

- Тяжесть поступков понятна. По инициативе работодателя трудовые контракты с руководителями этих учреждений будут расторгнуты. Кроме того, нужно провести замену утраченных деревьев, - заявила Наталья Котова. - 10 таких лиственниц высотой около двух метров уже найдены в Московской области. Заключим контракты и доставим их в Челябинск. Такие же редкие деревья предприниматели предлагают высадить на площади Павших революционеров.

Как уже сообщала "РГ", на прошлой неделе горожан возмутила вырубка столетних деревьев, среди которых оказалась одна из даурских лиственниц, высаженных в 1905 году по просьбе умирающего офицера, привезшего их семена с Русско-Японской войны.

В регионах Общество Природа Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск

Главное сегодня

Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу
Песков: По месту встречи президентов РФ и США есть "понятные предложения"
Минтранс изменил порядок допуска авиакомпаний к международным перевозкам
Захарова: Россия готова к диалогу с НАТО
Рогозин: Россия не будет выходить из проекта МКС в случае снятия санкций
Что происходит с русским языком в эпоху пандемии
Кому может понадобиться третья доза вакцины от COVID-19