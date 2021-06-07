В Екатеринбурге на трассе сбитый лось упал на машину и убил водителя

На 12 километре Екатеринбургской кольцевой автодороги машина сбила лося. Его отбросило от удара на встречную полосу - животное упало на капот BMW Х3, водитель иномарки погиб.

По информации отделение пропаганды городского ГИБДД, авария произошла шестого июня в 22:40. Автомобиль Opel Zafira ехал по ЕКАД со стороны дублера Сибирского тракта в сторону Березовского и столкнулся с животным, которое после этого врезалось в двигавшееся по соседней полосе транспортное средство.

Обе машины сильно повреждены. От полученных травм скончался водитель БМВ Х3 - мужчина 1987 года рождения: его пришлось извлекать с помощью спецоборудования МЧС. Шофер Opel Zafira, мужчина 1975 года рождения, имеющий 28-летний стаж за рулем, не пострадал.

По факту ДТП начато расследование.