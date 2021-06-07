В Екатеринбурге рабочий выпал из строительной люльки из-за ветра

На стройплощадке дома на Репина 68/1 в Верх-Исетском районе Екатеринбурга произошел несчастный случай, по предварительным данным, из-за непогоды. Во время сильного ветра из строительной люльки, расположенной на третьем-четвертом этаже, выпал мужчина, который работал на объекте.

Информацию о происшествии "РГ" подтвердил начальник пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

- Степень тяжести полученных травм определяют медики. Мужчина доставлен в больницу. Его личность оперативно установлена сотрудниками полиции: гражданин Таджикистана 1976 года рождения. Следов криминала в инциденте не обнаружили, - сказал полковник Горелых.

На месте происшествия работает группа немедленного реагирования отдела полиции № 8 УМВД по Екатеринбургу, на чьей территории произошел несчастный случай. Представители МВД выясняют, были ли нарушены нормы технической безопасности на строительной площадке, проводился ли инструктаж рабочих. По итогам проверки территориальным отделом полиции будет принято процессуальное решение.