В Екатеринбурге замначальника отдела МВД арестовали по делу о взятке

Заместителя отдела полиции в Екатеринбурге арестовали по подозрению в получении крупной взятки. Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ленинского районного суда, он взят под стражу до второго августа этого года.

О задержании высокопоставленного полицейского СМИ сообщили еще в пятницу, четвертого июня. Вычислили его и задержали сотрудники регионального управления ФСБ вместе с коллегами из подразделения собственной безопасности главка МВД Свердловской области.

"Подозреваемый на период разбирательства отстранен от исполнения служебных обязанностей. Проводится служебная проверка. Если вина сотрудника будет доказана его уволят из органов по отрицательным мотивам, также он понесет наказание в соответствии со статьей УК РФ", - сообщил РИА Новости пресс-секретарь полицейского ведомства Валерий Горелых.

Источники агентства рассказали, что правоохранители нашли у некого мужчины на компьютере компрометирующие видеоролики и за то, что эта информация не будет обнародована, просили крупную сумму.