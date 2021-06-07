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07.06.2021 11:21
Рубрика: Происшествия

В Тюмени риэлтора осудили за продажу пенсионерам арестованного жилья

Текст: Ирина Никитина (Тюмень)

Центральный районный суд Тюмени вынес приговор мошеннице, что почти на четыре миллиона рублей обманула пожилую семейную пару, продав им квартиру, которая, мало того, что находилась в залоге у банка, так еще была арестована.

Пять лет назад пенсионерка, инвалид II группы вместе с мужем надумала переехать из Нового Уренгоя в Тюмень. Много лет супруги копили на жилье в более теплой части региона, где надеялись провести остаток жизни. Из нескольких предложенных риэлтором вариантов остановили выбор на одной из квартир. Договорились на сумму в 3 860 000 рублей. 12 апреля 2016 года покупатели и продавец подписали предварительный договор купли-продажи, тогда же пенсионерка передала задаток в 60 тысяч рублей.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Спустя две недели они вновь встретились для заключения основного договора. Продавец настояла на том, чтоб рассчитаться до подачи бумаг в МФЦ, заверяя в добросовестности намерений по регистрации сделки. Так и поступили. Причем два миллиона рублей пенсионерка перевела на расчетный счет матери продавца, а 1 800 000 рублей отдала наличными. Не сразу семья смогла заселиться в купленное жилье - их попросили подождать, пока не съедут квартиранты.

Спустя время женщина пошла за документами на право собственности, но получила сообщение об отказе в госрегистрации - квартира на улице Ветеранов труда находится в залоге у банка в силу ипотеки, она арестована, сам банк в это время проходит процедуру банкротства. С того времени след продавца пропал - она не отвечала на телефонные звонки, потом вовсе поменяла номер. Спустя год от переживаний по поводу обмана и неустроенности скончался муж пенсионерки. У самой пострадавшей женщины обнаружили рак. Сейчас она временно живет у родственников в Екатеринбурге - проходит лечение в онкологическом центре.

Как установило следствие, "нехорошая квартира" не единожды мелькала среди объявлений о продаже даже после истории с несостоявшейся сделкой, в настоящее время на ней висит стотысячный долг по коммунальным платежам. Сама же мошенница - риэлтор с многолетним опытом, но трудилась чаще всего неофициально, а еще, видимо, тонкий психолог - сумела заболтать, убедить, буквально выманить деньги у юридически неграмотных пенсионеров, которые были уверены, что сдача документов в МФЦ - гарант чистоты сделки по недвижимости. Она так и пояснила следователю: "Это старые больные люди. И объяснять им всю ситуацию я не посчитала нужным".

Фото: vesti.ru
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В ходе разбирательства выяснилось, что на мошенницу заведено восемь отдельных исполнительных производств на сумму свыше пяти миллионов рублей - она должна нескольким банкам, прочим кредитным организациям, физическим лицам. Все ее счета давно арестованы, потому-то даже в расчете с пенсионерами аферистка просила часть суммы за квартиру перечислить на свою мать (на них та купила студию), а часть отдать наличкой (на эти деньги и жила вместе с несовершеннолетней дочерью). Кстати, свою вину в том, что присвоила чужие деньги путем обмана и до сих пор их не вернула, Ольга признала лишь частично. Ей дали три года шесть месяцев в исправительной колонии общего режима.

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