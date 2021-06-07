В Тюмени риэлтора осудили за продажу пенсионерам арестованного жилья

Центральный районный суд Тюмени вынес приговор мошеннице, что почти на четыре миллиона рублей обманула пожилую семейную пару, продав им квартиру, которая, мало того, что находилась в залоге у банка, так еще была арестована.

Пять лет назад пенсионерка, инвалид II группы вместе с мужем надумала переехать из Нового Уренгоя в Тюмень. Много лет супруги копили на жилье в более теплой части региона, где надеялись провести остаток жизни. Из нескольких предложенных риэлтором вариантов остановили выбор на одной из квартир. Договорились на сумму в 3 860 000 рублей. 12 апреля 2016 года покупатели и продавец подписали предварительный договор купли-продажи, тогда же пенсионерка передала задаток в 60 тысяч рублей.

Спустя две недели они вновь встретились для заключения основного договора. Продавец настояла на том, чтоб рассчитаться до подачи бумаг в МФЦ, заверяя в добросовестности намерений по регистрации сделки. Так и поступили. Причем два миллиона рублей пенсионерка перевела на расчетный счет матери продавца, а 1 800 000 рублей отдала наличными. Не сразу семья смогла заселиться в купленное жилье - их попросили подождать, пока не съедут квартиранты.

Спустя время женщина пошла за документами на право собственности, но получила сообщение об отказе в госрегистрации - квартира на улице Ветеранов труда находится в залоге у банка в силу ипотеки, она арестована, сам банк в это время проходит процедуру банкротства. С того времени след продавца пропал - она не отвечала на телефонные звонки, потом вовсе поменяла номер. Спустя год от переживаний по поводу обмана и неустроенности скончался муж пенсионерки. У самой пострадавшей женщины обнаружили рак. Сейчас она временно живет у родственников в Екатеринбурге - проходит лечение в онкологическом центре.

Как установило следствие, "нехорошая квартира" не единожды мелькала среди объявлений о продаже даже после истории с несостоявшейся сделкой, в настоящее время на ней висит стотысячный долг по коммунальным платежам. Сама же мошенница - риэлтор с многолетним опытом, но трудилась чаще всего неофициально, а еще, видимо, тонкий психолог - сумела заболтать, убедить, буквально выманить деньги у юридически неграмотных пенсионеров, которые были уверены, что сдача документов в МФЦ - гарант чистоты сделки по недвижимости. Она так и пояснила следователю: "Это старые больные люди. И объяснять им всю ситуацию я не посчитала нужным".

В ходе разбирательства выяснилось, что на мошенницу заведено восемь отдельных исполнительных производств на сумму свыше пяти миллионов рублей - она должна нескольким банкам, прочим кредитным организациям, физическим лицам. Все ее счета давно арестованы, потому-то даже в расчете с пенсионерами аферистка просила часть суммы за квартиру перечислить на свою мать (на них та купила студию), а часть отдать наличкой (на эти деньги и жила вместе с несовершеннолетней дочерью). Кстати, свою вину в том, что присвоила чужие деньги путем обмана и до сих пор их не вернула, Ольга признала лишь частично. Ей дали три года шесть месяцев в исправительной колонии общего режима.