Ректор РХТУ Мажуга: Забота о ветеранах должна быть ежедневным делом

Ректор Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Д. И. Менделеева Александр Мажуга встретился с ветераном Великой Отечественной войны, Героем Советского Союза, летчиком Николаем Киртоком. По инициативе ученого в подъезде его дома нанесут граффити с изображение штурмовика ИЛ-2, на котором в годы войны летал Кирток.

"Часто общаюсь с Николаем Наумовичем. Сегодня вместе проверили работу новой подъемной платформы в подъезде его дом, в ближайшее время займемся установкой двери в подъезде, - рассказал журналистам он. - Есть еще идея нанести граффити на стене подъезда, чтобы увековечить подвиг Героя, чтобы все помнили, какой ценой была завоевана Победа".

Ректор РХТУ считает, что забота о ветеранах должна быть ежедневной, а не только по памятным датам. "Одним из способов проявить нашу заботу можно назвать создание комфортных условий для ветеранов, удобной безбарьерной среды", - говорит ученый.

Первый бой Николай Кирток встретил в июле 1943 года на Курской дуге. Маршал Советского Союза Иван Конев 1 мая 1945 года поручил Киртоку, как лучшему летчику, выполнить специальное задание. 5 мая он стал Героем Советского Союза. 24 июня 1945 года Николай Наумович вместе со своими товарищами из 8-й гвардейской авиационной штурмовой дивизии принимал участие в Параде Победы.