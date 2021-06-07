Рогозин рассказал, чем сейчас занимаются российские космонавты на МКС

По словам главы "Роскосмоса", космонавты пытаются ответить на вопрос об инопланетной жизни. В эфире радио "Комсомольская правда" генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин рассказал, какая работа сейчас ведется российскими космонавтами на МКС.

Прежде всего это эксперименты, связанные с тем, как открытый космос, радиация и другие воздействия влияют на микроорганизмы, которые находятся в незащищенном состоянии. Как сообщил Рогозин, космонавты установили определенные объемы на внешнем борту станции, которые позволят провести подобные исследования. Ученые ожидают, что эти эксперименты помогут ответить на вопросы, существует ли возможность переноса на астероидах, на метеоритах каких-то элементов жизни в целом от планеты к планете.

"Это интереснейшая тема, которая связана с ответом на вечный вопрос: есть ли какая бы то ни была жизнь, помимо той, которая существует на Земле. Поэтому эти эксперименты, конечно, будут проводиться. Поэтому никто не сворачивает эту экспериментальную основу", - отметил Рогозин.

Так, ученые из Института медико-биологических проблем РАН совместно с Институтом биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К. Скрябина РАН и Центральным научно-исследовательским институтом машиностроения проводили в 2010-2020 году исследование, которое было направлено на изучение микроорганизмов Methanosarcina mazei. Культуры микроорганизмов размещались на внешней поверхности МКС на сроки год и два года с целью изучения изменения адаптационных и иных механизмов бактерий. Выяснилось, что выделяющие метан микроорганизмы Methanosarcina mazei прекрасно переносят длительные полеты в космосе.

Проведенные исследования показали, что после экспозиции в течение 24 месяцев сохранилась жизнеспособная популяция клеток Methanosarcina mazei. На основании полученных результатов можно сделать вывод о наличии в геноме метаногенной археи Methanosarcina mazei S-6T протекторных механизмов от воздействия факторов космического пространства в том числе таких, как вакуум, ультрафиолетовое излучение и перепады температур. Это интереснейшая научная информация.

Ученые рассматривают российский сегмент МКС как одну из научных баз российской науки. Как правило, в экспериментах участвуют находящиеся на МКС российские космонавты, а также в некоторых случаях к экспериментам приглашаются другие космонавты МКС. В большинстве экспериментов основные участники - это РКК Энергия, ЦУП и Центр подготовки космонавтов имени Гагарина.

Рогозин рассказал, что сейчас в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина рассматривается еще одно уникальное предложение. "Речь идет о том, что, может быть, стимулировать ученых тем, что в перспективе лучшие их разработки будут не только проведены в качестве экспериментов на орбитальной станции, но, может быть, даже сам разработчик сможет в том или ином виде принять участие в этом эксперименте", - пояснил Дмитрий Рогозин.